تقرير: ميسي يتلقّى عرضًا‭ ‬رسميًا من نادي الهلال السعودي

وأضاف المصدر لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا.

وربطت تقارير وسائل إعلام ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشلونة، كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي قد يكون وجهة محتملة لميسي.