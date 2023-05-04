كواليس اقتراب ميسي من الانتقال إلى الهلال

نقلت صحيفة ماركا الإسبانية، تصريحات وكيل اللاعبين المعتمد من قِبل الفيفا ماركو كيرديمير، التي تحدث خلالها عن تفاصيلَ مهمَّةٍ حول اقتراب ليونيل، ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وحسب كيرديمير، عُقِد اجتماعٌ مهمٌّ قبل عدة أشهر مع مندوبين من السعودية للحديث عن انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، وكان حضرَ هذا الاجتماع.

وتلقى ميسي عرضًا ضخمًا للغاية للانتقال إلى الهلال وصل إلى 400 مليون دولار حسب تيليغراف البريطانية.

وأكد كيرديمير أن ميسي سافر إلى السعودية لمعاينة المكان الذي سيقيم فيه حينما ينتقل إلى نادي الهلال، في إشارة إلى زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية إذ يتواجد في الرياض منذ صباح الإثنين الماضي