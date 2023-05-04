كواليس اقتراب ميسي من الانتقال إلى الهلال
نقلت صحيفة ماركا الإسبانية، تصريحات وكيل اللاعبين المعتمد من قِبل الفيفا ماركو كيرديمير، التي تحدث خلالها عن تفاصيلَ مهمَّةٍ حول اقتراب ليونيل، ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.
وحسب كيرديمير، عُقِد اجتماعٌ مهمٌّ قبل عدة أشهر مع مندوبين من السعودية للحديث عن انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، وكان حضرَ هذا الاجتماع.
وتلقى ميسي عرضًا ضخمًا للغاية للانتقال إلى الهلال وصل إلى 400 مليون دولار حسب تيليغراف البريطانية.
وأكد كيرديمير أن ميسي سافر إلى السعودية لمعاينة المكان الذي سيقيم فيه حينما ينتقل إلى نادي الهلال، في إشارة إلى زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية إذ يتواجد في الرياض منذ صباح الإثنين الماضي
وتسببت زيارة ميسي إلى الرياض في غضب نادي باريس سان جيرمان، إذ تمَّ فرض عقوبة على اللاعب تتمثل في إيقافه أسبوعين مع خصم راتبه خلال تلك الفترة؛ إذ تأكد سفره دون إذن ناديه.
وحسب كيرديمير، ينتظر ميسي موافقة أسرته للانتقال إلى الهلال مباشرة واللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة عكاظ السعودية، أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل بعد حدوث تفاهمات بين ميسي ومفاوض نادي الهلال خلال تواجده في الرياض.
وما زال برشلونة يقاتل من أجل استعادة أسطورته، الذي تأكد خروجه من النادي الفرنسي بنهاية هذا الموسم حسب تقارير صحفية عديدة.
وأكدت "أوندا ثيرو" أن برشلونة قدَّم عرضًا لميسي لمدة عام مقابل 13 مليون يورو مع إمكانية تمديد العقد لموسم آخر.
وتحدثت تقارير إسبانية عديدة عن رغبة ميسي في العودة، لكن صعوبات عديدة تواجه الصفقة بسبب وضع برشلونة الصعب اقتصاديًّا.
ولا يزال إنتر ميامي الأمريكي في الصورة إذ يرغب في التعاقد مع ميسي، لكن الصفقة تواجه صعوبات أيضًا بسبب سقف الرواتب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.