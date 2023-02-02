ليكيب: الفحوصات تؤكد غياب مبابي 3 أسابيع

قالت صحيفة "ليكيب"، إن الفحوصات التي أجريت صباح اليوم الخميس، أكدت الانطباعات في اليوم السابق بشأن إصابة كيليان مبابي.

وغادر مبابي مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدقيقة 21؛ بسبب آلام شديدة في الركبة والفخذ الأيسر بعد صدمة مع ليو ليروي، وأصيب المهاجم الباريسي بإصابة في العضلات.

وأفادت الصحيفة بأن مبابي سيعيد إجراء الاختبارات في الأيام المقبلة، وأوضحت أنه عادة ما يحتاج هذا النوع من الإصابات ثلاثة أسابيع للتعافي.