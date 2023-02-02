شكوك حول مشاركة كيليان مبابي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



ذكرت صحيفة "ليكيب" أنه توجد شكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد نحو أسبوعين في باريس بعد تعرضه لإصابة في الفخذ والركبة خلال فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه في الدوري الفرنسي.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن المهاجم الفرنسي أهدر ركلتي جزاء في دقيقتين وغادر الملعب في الدقيقة 20 بعد تعرضه للإصابة في عضلات الفخذ وركبته مما يهدد بغيابه عن مباراة بايرن ميونخ التي ستقام بعد 13 يومًا.