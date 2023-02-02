شكوك حول مشاركة كيليان مبابي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
ذكرت صحيفة "ليكيب" أنه توجد شكوك بشأن مشاركة كيليان مبابي أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد نحو أسبوعين في باريس بعد تعرضه لإصابة في الفخذ والركبة خلال فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه في الدوري الفرنسي.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن المهاجم الفرنسي أهدر ركلتي جزاء في دقيقتين وغادر الملعب في الدقيقة 20 بعد تعرضه للإصابة في عضلات الفخذ وركبته مما يهدد بغيابه عن مباراة بايرن ميونخ التي ستقام بعد 13 يومًا.
وغادر مبابي الملعب وهو يعرج ويمسك بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر، لكن باريس سان جيرمان تفوق في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف عبر فابيان رويز وليونيل ميسي ووارين زائير-إيمري ليصبح رصيد حامل اللقب 51 نقطة من 21 مباراة.
وعلق كريستوف غاليتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان على إصابة مبابي قائلا: "ظروف كيليان مبابي وسيرجيو راموس مقلقة، حيث خرجا مصابين. لقد تلقى مبابي ضربة في الركبة، خلف الفخذ. سنرى وضع هذه الإصابة ومدى غيابه. أما إصابة سيرجيو راموس فلا تبدو خطيرة".
وعن الأداء والنتيجة قال المدير الفني الفرنسي لمحطة "كانال بلس": "أداء عام جيد، مع الرغبة في اللعب لبعضنا البعض. كان علينا التركيز. اللاعبون؟ هم ليسوا آلات، كان الأمر أكثر صعوبة ضد ريمس. راضٍ عن الأداء بعد تسجيل ثلاثة أهداف حتى لو استقبلنا هدفًا غبيًا".
وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مرسيليا الذي تغلب على نانت 2-صفر ليتقدم للمركز الثاني بدلا من لانس الذي خسر بهدف نظيف على ملعبه أمام نيس.