إصابة كيليان مبابي في فوز باريس سان جيرمان على مونبلييه (صور)

وتعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في الفخذ وأهدر ركلة جزاء قبل أن يغادر الملعب مصابا في الدقيقة 20، وذلك قبل أسبوعين من استضافة فريق العاصمة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتصدى بنجامين لوكومت حارس مونبلييه لركلة جزاء من مبابي في الدقيقة الثامنة لكنه اضطر إلى إعادتها وتصدى لها الحارس مرة أخرى.

وغادر مبابي الملعب وهو يعرج ويمسك بالعضلات الخلفية لفخذه الأيسر.