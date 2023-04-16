لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

الأهلي يحظى بدعم 50 ألف مشجع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يلاقي الرجاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.
رويترز
رويترز

من المنتظر أن يحظى الأهلي بدعم أكثر من 50 ألف مشجع عندما يستضيف الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وأعلن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد عشرة ألقاب، الحصول على موافقة الجهات الأمنية اليوم الأحد لحضور 52 ألف مشجع أمام الرجاء الذي من المتوقع حصوله على ألفي تذكرة.

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وكان الأهلي قد استعان بعدد مماثل خلال الفوز 3/0 على الهلال السوداني في ختام دور المجموعات مطلع الشهر الجاري، في مباراة حاسمة بين الفريقين على الصعود إلى دور الثمانية في استاد القاهرة.

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر دون حضور مشجعين أو بحضور عدد محدود منذ وقوع كارثة بورسعيد في فبراير شباط 2012 ومقتل أكثر من 70 مشجعا من الأهلي.

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ويستضيف الرجاء مباراة إياب دور الثمانية في 29 أبريل نيسان.

وكان الأهلي قد واجه الرجاء في دور الثمانية لدوري الأبطال الموسم الماضي وفاز 3/2 في مجموع المباراتين، قبل أن يخسر النهائي 2/0 أمام الوداد المغربي الذي استضاف المباراة على ملعبه.

النادي الأهلي المصري
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