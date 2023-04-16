الأهلي يحظى بدعم 50 ألف مشجع أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

من المنتظر أن يحظى الأهلي بدعم أكثر من 50 ألف مشجع عندما يستضيف الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وأعلن الأهلي، صاحب الرقم القياسي في حصد اللقب القاري برصيد عشرة ألقاب، الحصول على موافقة الجهات الأمنية اليوم الأحد لحضور 52 ألف مشجع أمام الرجاء الذي من المتوقع حصوله على ألفي تذكرة.