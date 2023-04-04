الهلال السوداني يشكو الأهلي للفيفا والكاف
قال نادي الهلال السوداني، إنه سيشكو منافسه الأهلي المصري للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.
وذكر الهلال في بيانه: "تابع العالم بأسره الأحداث المؤسفة التي شهدها إستاد القاهرة الدولي ليلة لقاء الهلال بالأهلي وهي الأحداث التي غذّاها مع سبق الإصرار والترصد جمهور الأهلي بخروج غير مسبوق على الروح الرياضية والانحدار إلى الإسفاف وإعلاء الخطاب العنصري البغيض وممارسة خطاب الكراهية والاستعلاء الوهمي".
وبحسب بيان الهلال، فقد تم "الاعتداء" على لاعبي الهلال لفظا وجسدا وإعاقة سير البعثة الإدارية وقذف قوارير المياه الفارغة".
وأشار الهلال إلى أنه فتح قنوات الاتصال مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسيقدم الشكوى التي يعكف على صياغتها خبير قانوني ضليع ومن خبراء القوانين الرياضية على مستوى العالم، كما أكد أنه سيرسل الشكوى للفيفا.
وتغلب الأهلي 3/0 على الهلال على إستاد القاهرة، ليخطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.