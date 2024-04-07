صور تُظهر تطورًا كبيرًا في شفاء إمام عاشور

أظهرت أحدث صور تواجد إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، في تدريبات فريقه ويبدو عليه تخليه عن حامل الذراع الذي كان يطوق ذراعه بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

وكان إمام قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وخضع عاشور لعملية جراحية في الكتف، ما سيؤدي لغيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، فترة تصل إلى 3 أشهر.

ووفقًا للصور فقد ظهر عاشور وقد تخلى تمام عن حامل الذراع ويجري تدريبات تأهيلية بملعب النادي.