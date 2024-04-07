صور تُظهر تطورًا كبيرًا في شفاء إمام عاشور
أظهرت أحدث صور تواجد إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، في تدريبات فريقه ويبدو عليه تخليه عن حامل الذراع الذي كان يطوق ذراعه بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.
وكان إمام قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.
وخضع عاشور لعملية جراحية في الكتف، ما سيؤدي لغيابه عن الفريق في الفترة المقبلة، فترة تصل إلى 3 أشهر.
ووفقًا للصور فقد ظهر عاشور وقد تخلى تمام عن حامل الذراع ويجري تدريبات تأهيلية بملعب النادي.
وبدأ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر، في فقرات العلاج الطبيعي بعد الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني على أثر الجراحة التي أجراها في النمسا.
وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادمًا من ميتيلاند الدنماركي الذي تعاقد معه، في يناير 2023، من صفوف الزمالك.
ولعب إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم 25 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.
وتوج عاشور برفقة الأهلي بلقبي كأس مصر والسوبر المصري، كما ساهم في الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد إنبي في بطولة الدوري المصري في الجولة السادسة عشرة من منافسات البطولة.
وتقام مباراة الأهلي وإنبي، يوم الإثنين الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
الأهلي يدخل تلك المواجهة محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة بعد خوض 8 مباريات فقط من أصل 17 جولة قد لعبت.