مازيمبي يضرب موعدًا مع الأهلي
حقق فريق مازيمبي مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه بترو أتليتكو، بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بمباراة الإياب التي أقيمت في لواندا، في دوري أبطال أفريقيا.
ويضرب مازيمبي موعدًا مع النادي الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي.
وسجل جوناثان تورو، هدف بترو أتليتكو من تسديدة صاروخية سكنت شباك مازيمبي، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.
بينما أدرك مازيمبي التعادل فيليب بيني كينزومبي، في الدقيقة 82.
وأكد جويل بية تأهل مازيمبي وسجل الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.
الأهلي بدوره تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما حقق الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، في دور ربع النهائي من البطولة القارية.
ويعد تأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا هو الخامس على التوالي والـ20 في تاريخ القلعة الحمراء.
تقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، ولقاء العودة في القاهرة يقام يوم 26 من نفس الشهر.