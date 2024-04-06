مازيمبي يضرب موعدًا مع الأهلي

حقق فريق مازيمبي مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه بترو أتليتكو، بالفوز عليه بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بمباراة الإياب التي أقيمت في لواندا، في دوري أبطال أفريقيا.

ويضرب مازيمبي موعدًا مع النادي الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للموسم الحالي.

وسجل جوناثان تورو، هدف بترو أتليتكو من تسديدة صاروخية سكنت شباك مازيمبي، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

بينما أدرك مازيمبي التعادل فيليب بيني كينزومبي، في الدقيقة 82.