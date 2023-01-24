ما الذي يمنع عودة ميسي إلى برشلونة؟



أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان ويتفاوض فقط معهم، ولا يوجد ناد آخر يتفاوض معه سواء أوروبي أو غير أوروبي.

وقال الصحفي الموثوق غاستون إيدول عبر حسابه على تويتر: "سيكون هناك اجتماع بين ميسي وباريس سان جيرمان. يمنحه العقد الحالي إمكانية الاستمرار لمدة عام آخر دون الحاجة إلى إبرام عقد آخر. علاوة على ذلك، ستتم مناقشة ما إذا كان بإمكانهم إبرام عقد جديد. هذا يعني أنه سيستمر في النادي الفرنسي".

وأشار الصحفي في محطة TyC Sports الأرجنتينية والمقرب من ميسي إلى أن قائد الأرجنتين يحب ناديه السابق برشلونة، لكن المشكلة هي أن علاقة إدارة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي ليست جيدة مع ميسي بعد رحيل النجم الكبير قبل نحو عامين إلى باريس سان جيرمان.