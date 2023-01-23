جيرارد روميرو: ميسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان
كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد عقد اللاعب.
وقال روميرو إن ميسي، الذي سبق أن قدم له الهلال عرضا للتعاقد معه، أصبح أقرب من عدم التجديد مع الفريق الفرنسي والرحيل، حيث غير رأيه وأصبح يرفض البقاء مع باريس بعدما حقق لقب كأس العالم.
وكشف روميرو دخول برشلونة بشكل رسمي في مفاوضات لإعادة ميسي بعد رفضه تجديد العقد مع باريس بشكل نهائي.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال يريد ضم ميسي مقابل 300 مليون يورو في السوق الصيفي المقبل.
وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل، مما يعني أنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب، بداية من الشهر الحالي، دون موافقة ناديه، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.
وقاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 2022، الشهر الماضي في قطر.
ويلعب ميسي مع باريس سان جيرمان، منذ 2021، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 50 مليون يورو.
ولعب ميسي في كأس العالم في 7 مباريات، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أهداف.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة بعد مرور 14 جولة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر والذي لعب مباراة أقل من الهلال.