جيرارد روميرو: ميسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان الفرنسي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن تجديد عقد اللاعب.

وقال روميرو إن ميسي، الذي سبق أن قدم له الهلال عرضا للتعاقد معه، أصبح أقرب من عدم التجديد مع الفريق الفرنسي والرحيل، حيث غير رأيه وأصبح يرفض البقاء مع باريس بعدما حقق لقب كأس العالم.

وكشف روميرو دخول برشلونة بشكل رسمي في مفاوضات لإعادة ميسي بعد رفضه تجديد العقد مع باريس بشكل نهائي.