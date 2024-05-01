الخطيب يأمر بمعاقبة نجم الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أصدر قرارا بضرورة معاقبة محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق، والذي تم استبعاده بالفعل من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي، مساء الأربعاء، في الجولة الـ 20 للدوري المصري الممتاز.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد "أفشة" بعد مناقشة ساخنة جمعت الثنائي عقب لقاء مازيمبي اعترض فيها اللاعب على عدم مشاركته في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي (3-0)، ليتأهل إلى نهائي أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "أفشة لم يتم توقيع عليه أي عقوبات حتى الساعات الأخيرة، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لم يعجبه ما حدث من اللاعب تجاه مدربه، وقرر فرض عقوبة عليه من جانبه وبأوامر منه".