الاتحاد الإماراتي: اعتماد فوز النصر على سيتي 5/0 وتغريم الوحدة واتحاد كلباء

وأكدت لجنة الانضباط في بيان رسمي أن فريق سيتي قام بإشراك لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، ما يستوجب اعتماد هزيمة الفريق.

وعقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

تغريم نادي اتحاد كلباء 500 ألف درهم

وقررت اللجنة في الإحالة الواردة لها أصولًا من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانوني بمستندات غير صحيحة.

وخلال الاجتماع تم قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي اتحاد كلباء بغرامه مالية قدرها 500 ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم.

إنذار الوحدة وتغريمه 10 آلاف درهم

كما وجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الوحدة وتغريمه مبلغًا وقدره عشرة آلاف درهم؛ بسبب تعرض أحد منتسبيه عبدالباسط الحمادي عضو مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بالنادي بالإساءة إلى اتحاد الكرة ولجانه عبر منصات التواصل الاجتماعي.