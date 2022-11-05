النصر الإماراتي يتعاقد رسميا مع المدرب الكرواتي غوران توميتش

أعلن نادي النصر الإماراتي رسميا تعاقده مع المدرب الكرواتي غوران توميتش ليتولى تدريب الفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفا للمدرب الألماني ثورستن فينك.

وكانت آخر محطات غوران توميتش، البالغ 45 عاما، هي قيادة فريق رييكا الكرواتي.

وطوال مسيرته التدريبية، خاض 322 مباراة، فاز في 136، وخسر 97 لقاء.

وكان أبرز إنجاز له هو حصوله على لقب أفضل مدرب في الدوري الكرواتي لعام 22/21.

وكان نادي النصر أعلن رسميا عن إنهاء التعاقد مع المدرب الألماني ثورستن فينك بالتراضي بين الطرفين ليكون الألماني خامس المدربين الذين تمت إقالتهم في دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة التاسعة من المسابقة.

ووجه النادي الإماراتي الشكر للمدرب من خلال رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذكر فيها: "شكرًا لك ثورستن فينك".