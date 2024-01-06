جوشوا يواجه نغانو بطل الفنون القتالية في السعودية
قال منظمون إن الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم مرتين في وزن الثقيل، سيواجه بطل وزن الثقيل السابق في الفنون القتالية المختلطة فرنسيس نغانو في نزال ملاكمة في المملكة العربية السعودية.
وكان "جوشوا" قد أعلن عن خططه لمواجهة ديونتاي وايلدر بطل العالم السابق لوزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي، إذا فاز كل منهما في مباراته في الرياض، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعلى عكس التوقعات خسر وايلدر بشكل مفاجئ على يد الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر، قبل أن يفوز "جوشوا" بالضربة القاضية على أوتو والين في وقت لاحق في الليلة نفسها.
وقال إيدي هيرن مروّج جوشوا في منشور على منصة "X": "نؤكد الليلة أن الأمر قد حُسم، أنتوني جوشوا سيواجه فرنسيس نغانو في حدث كبير بالرياض في السعودية".
وأضاف: "في المؤتمر الصحفي، يوم 15 يناير، في لندن ستعلن التفاصيل الكاملة".
وقالت شبكة "إي.إس.بي.إن" إن النزال سيكون، في أوائل مارس/ آذار، بعد أسابيع من مواجهة على توحيد لقب وزن الثقيل بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك.
وتخلَّى نغانو عن حزامه في وزن الثقيل بعد فسخ عقده مع اتحاد الفنون القتالية المختلطة، ليصبح لاعبًا حرًا، منذ يناير/ كانون الثاني العام الماضي، وظهر للمرة الأولى في ملاكمة المحترفين في مواجهة فيوري في أكتوبر/ تشرين الأول.
وخسر نغانو وهو كاميروني-فرنسي بالنقاط بعد أن أسقط منافسه البريطاني أرضًا في الجولة الثالثة بضربة خطافية بيسراه.
وبعد خسارته أمام فيوري حصل نغانو على المركز العاشر في وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي.