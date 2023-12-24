بحضور رونالدو وماكغريغور.. جوشوا يستعيد تألقه ويفوز بالقاضية على والين

وهيمن جوشوا، بطل الوزن الثقيل الموحد مرتين، على القتال من وسط الحلب؛ ما أجبر منافسه على الدوران حوله، ليعاني والين من شن أي هجوم على منافسه البريطاني.

وأصاب جوشوا، الذي تغلب على والين بالنقاط مرتين في منافسات الهواة، الملاكم السويدي في الجولة الخامسة حيث أوسعه ضربا باللكمات الخطافية بكلتا يديه ليتركه يترنح غير مستقر على قدميه، بينما كان يتجه عائدا إلى ركنه في الحلبة ليبلغ فريقه الحكم بأنه لا يستطيع الاستمرار.

وبعد تحسين سجله إلى 27 انتصارا وثلاث هزائم، قال جوشوا البالغ عمره 34 عاما إنه سعيد بالنتيجة لكنه رفض القول إنه عاد إلى سابق عهده.