ترتيب الدوري السعودي: الشباب يقسو على الباطن برباعية ويحافظ على الصدارة
سجل كريستيان جوانكا هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقود الشباب للفوز 4-2 على الباطن المتعثر في مستهل الجولة 16 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.
تقدم الباطن، متذيل الترتيب بثلاث نقاط من 16 مباراة، عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 31.
وتعادل الشباب في الدقيقة 45 بعدما سدد جوانكا ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس مارتن كامبانيا قبل أن يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وسجل إيفر بانيغا الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يعزز كارلوس جونيور فوز الشباب بالهدف الرابع في الدقيقة 83.
ورد يوسف الشمري وقلص الفارق للباطن بعدها بثلاث دقائق لتنتهي المباراة بفوز كبير للشباب.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:
انتصار الشباب، وهو الثالث على التوالي في الدوري رفع رصيده إلى 37 نقطة من 17 مباراة ليتقدم بفارق ثلاث نقاط عن النصر والاتحاد في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن خاضا 15 مباراة لكل منهما.