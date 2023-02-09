ترتيب الدوري السعودي: الشباب يقسو على الباطن برباعية ويحافظ على الصدارة

تقدم الباطن، متذيل الترتيب بثلاث نقاط من 16 مباراة، عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 31.

وتعادل الشباب في الدقيقة 45 بعدما سدد جوانكا ركلة جزاء بنجاح في شباك الحارس مارتن كامبانيا قبل أن يقلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وسجل إيفر بانيغا الهدف الثالث في الدقيقة 62 من ركلة جزاء قبل أن يعزز كارلوس جونيور فوز الشباب بالهدف الرابع في الدقيقة 83.

ورد يوسف الشمري وقلص الفارق للباطن بعدها بثلاث دقائق لتنتهي المباراة بفوز كبير للشباب.