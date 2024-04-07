رغم حادث طعن قرب الملعب.. إقامة مباراة توتنهام ونوتنغهام في موعدها

وقالت شرطة مدينة لندن إنها بدأت تحقيقا في جريمة قتل بعد استدعائها في وقت مبكر من يوم الأحد إلى نورثمبرلاند بارك حيث عثرت على رجل مصاب بطعنات.

ولم يصل المسعفون إلى الرجل في الوقت المناسب لإنعاشه وأعلن عن وفاته في موقع الحادث.

وقال توتنهام في بيان: "بعد الحادث الذي فقد فيه شخص حياته، فإننا نبذل أقصى جهدنا للعمل مع تحقيق الشرطة الجاري وهو أمر في غاية الأهمية".

وأضاف: "في ظل الوضع الراهن، ستقام مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر اليوم ضد نوتنغهامفورست كما هو مقرر".

واختتم البيان أنه سيستمر إغلاق الطريقين المجاورين للملعب بشكل جزئي.