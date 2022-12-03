أوتو أدو مدرب غانا حزينًا بعد وداع المونديال
أوتو أدو مدرب غانا حزينًا بعد وداع المونديال

مدرب غانا لـ"إرم نيوز": قرار رحيلي نهائي.. وأتمنى إنجازًا كبيرًا للمغرب والسنغال في المونديال

المنتخب الغاني خسر بطاقة التأهل في الجولة الثالثة والأخيرة
كريم محمد

أكد أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا أن قراره بالرحيل عن منصبه عقب نهاية مشوار البلاك ستارز في بطولة كأس العالم 2022 نهائي ولا رجعة عنه.

وخسر المنتخب الغاني بطاقة التأهل في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة بعد الهزيمة أمام أوروغواي بنتيجة 2/0.

أوتو أدو مدرب غانا حزينًا بعد وداع المونديال
أوتو أودو مدرب غانا: لا نسعى للثأر أمام أوروغواي

وتحدث أدو لـ"إرم نيوز" عقب اللقاء مؤكداً أنه فخور بلاعبي المنتخب الغاني وما قدموه في بطولة كأس العالم.

وأضاف: "لم أتخذ القرار بسبب خروجنا أمام أوروغواي ولكنني تشاورت مع عائلتي وقررنا أن نعود مرة أخرى إلى العيش في ألمانيا والعمل مجددا مع بوروسيا دورتموند".

وعن تجربة كأس العالم بشكل عام، أكد أدو أنه سعيد بالحصول على هذه الفرصة العظيمة وكان يتمنى أن يحقق هدفه بعبور مرحلة المجموعات ولكن كرة القدم كان لها رأي آخر.

وأشار إلى أن لاعبي غانا قدموا نموذجاً في اللعب النظيف وقاتلوا حتى النهاية للتأهل، موضحاً أن الأداء التحكيمي في لقاء أوروغواي كان رائعاً ولا يفهم سر اعتراضات لاعبي أوروغواي ضد الحكم.

وأكد أن المنتخب الغاني كان في قمة التركيز ولم تكن هناك أي أحاديث عن تصريحات لويس سواريز لاعب أوروغواي بخصوص مباراة المنتخبين في عام 2010 ببطولة كأس العالم.

سعيد بحصولي على هذه الفرصة العظيمة وكنت أتمنى عبور مرحلة المجموعات في كأس العالم
أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا

وأضاف: "لا بد أن نعترف بأن هناك عمل شاق ينتظر المنتخب الغاني قبل بطولة أمم أفريقيا القادمة وتصفيات كأس العالم 2026، فهناك بعض الجوانب تحتاج للتطور".

وعن حظوظ منتخبات أفريقيا في ثمن نهائي كأس العالم بعد تأهل المغرب والسنغال؛ أشار أدو إلى ثقته التامة في قدرات اللاعب الأفريقي وإمكانية تحقيقه إنجازات مميزة في كأس العالم.

وأكد أنه يتمنى إنجازًا كبيرًا للمغرب والسنغال في كأس العالم الحالية.

ولم يصل أي منتخب أفريقي من قبل إلى نصف نهائي كأس العالم.

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