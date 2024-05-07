تحرك عاجل من الأهلي السعودي بعد هدف ميتروفيتش

ونجح الهلال مساء الأمس في الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدثت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي عن أن الأهلي يدرس رفع احتجاج بعد التأكد من صحة هدف ميتروفيتش بسبب المخالفة الصريحة رغم وجود تقنية الـ"VAR".

وأثار هدف ميتروفيتش الجدل في الشارع الرياضي السعودي، فعلق الحكم الدولي المصري عصام عبدالفتاح، بأن حكم مباراة الفريقين أخطأ بقراره باحتساب هدف اللاعب الصربي.