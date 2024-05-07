تحرك عاجل من الأهلي السعودي بعد هدف ميتروفيتش
تدرس إدارة النادي الأهلي التقدم باحتجاج رسمي إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم صحة هدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش أمس أمام الأهلي.
ونجح الهلال مساء الأمس في الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتحدثت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي عن أن الأهلي يدرس رفع احتجاج بعد التأكد من صحة هدف ميتروفيتش بسبب المخالفة الصريحة رغم وجود تقنية الـ"VAR".
وأثار هدف ميتروفيتش الجدل في الشارع الرياضي السعودي، فعلق الحكم الدولي المصري عصام عبدالفتاح، بأن حكم مباراة الفريقين أخطأ بقراره باحتساب هدف اللاعب الصربي.
وأوضح "عبدالفتاح" في تصريحات تليفزيونية بأن هدف ميتروفيتش الحالة الأهم في المباراة، في لحظة الارتقاء ألكسندر قام بدفع مدافع الأهلي الذي كان حينها يقفز في الهواء قبل سقوطه.
وكان علق "ميتروفيتش" ساخرًا أثناء خروجه من ملعب المباراة: "ربما تعتبر هذه الكرة خطأ إذا كنا نلعب الباليه وليس كرة القدم".
وتحدث رئيس النادي الأهلي "خالد العيسى" فى تصريحات لبرنامج "دورينا غير" قائلًا ً: "خسرنا مواجهة الهلال بظروف خارج إرادتنا، هدف الهلال الأول غير صحيح ".