"شراكة استراتيجية" بين اتحاد لاعبي التنس وصندوق الاستثمارات السعودي

وسيصبح الصندوق السعودي الآن الشريك الرسمي للتصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وأيضا شريكا لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في بطولات إنديان ويلز وميامي ومدريد وبكين، وكذلك البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو، والبطولة الختامية لنهائيات الجيل القادم في جدة.

وضخت السعودية أموالا خلال السنوات القليلة الماضية في ألعاب رياضية كثيرة، بينها كرة القدم وفورمولا 1 والجولف.

وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إن صندوق الاستثمارات السعودي تعهد بتطوير ومنح الفرص للاعبين الشباب، وسيساهم أيضا في خطة "وان فيجن" الاستراتيجية التي تركز على الوحدة، وتعزيز تجارب المشجعين والاستفادة من فرص النمو.

وقال ماسيمو كالفيلي، الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، في بيان: "شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات السعودي تمثل لحظة مهمة للتنس".

وأضاف: "إنه التزام مشترك لدفع مستقبل الرياضة. مع التزام صندوق الاستثمارات العامة نحو الجيل القادم، وتعزيز الابتكار وصنع الفرص للجميع، فإن الساحة جاهزة لفترة انتقالية جديدة من التقدم".