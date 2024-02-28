"شراكة استراتيجية" بين اتحاد لاعبي التنس وصندوق الاستثمارات السعودي
أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين توقيعه مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقية استراتيجية لعدة سنوات، في خطوة تسلط الضوء على التأثير المتزايد للدولة الخليجية على الرياضة العالمية.
وسيصبح الصندوق السعودي الآن الشريك الرسمي للتصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وأيضا شريكا لاتحاد لاعبي التنس المحترفين في بطولات إنديان ويلز وميامي ومدريد وبكين، وكذلك البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في تورينو، والبطولة الختامية لنهائيات الجيل القادم في جدة.
وضخت السعودية أموالا خلال السنوات القليلة الماضية في ألعاب رياضية كثيرة، بينها كرة القدم وفورمولا 1 والجولف.
وقال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إن صندوق الاستثمارات السعودي تعهد بتطوير ومنح الفرص للاعبين الشباب، وسيساهم أيضا في خطة "وان فيجن" الاستراتيجية التي تركز على الوحدة، وتعزيز تجارب المشجعين والاستفادة من فرص النمو.
وقال ماسيمو كالفيلي، الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، في بيان: "شراكتنا الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات السعودي تمثل لحظة مهمة للتنس".
وأضاف: "إنه التزام مشترك لدفع مستقبل الرياضة. مع التزام صندوق الاستثمارات العامة نحو الجيل القادم، وتعزيز الابتكار وصنع الفرص للجميع، فإن الساحة جاهزة لفترة انتقالية جديدة من التقدم".
وأعلن اتحاد لاعبي التنس، في أغسطس/ آب الماضي، أن نهائيات بطولة الجيل القادم للاعبين تحت 21 عاما ستقام في جدة حتى عام 2027، مع زيادة قيمة الجوائز إلى مبلغ قياسي قدره مليونا دولار.
وقال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "من خلال تعاوننا مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، سيكون صندوق الاستثمارات العامة عاملا مساعدا لنمو التنس العالمي، وتطوير المواهب وتعزيز الشمولية وقيادة الابتكار المستدام.
وأضاف: "تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤيتنا الأوسع لتحسين جودة الحياة، ودفع التحول في الرياضة داخل السعودية وفي جميع أنحاء العالم".
وتستضيف السعودية أيضا بطولة استعراضية جديدة للتنس، تضم نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال وثلاثة أبطال آخرين للبطولات الأربع الكبرى، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما تم تعيين نادال سفيرا للاتحاد السعودي للتنس، الشهر الماضي.