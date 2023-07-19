لاعبة تنس تنسحب باكية من مباراة بعد خلاف مع منافستها (فيديو)
اتخذت لاعبة التنس الصينية تشانغ شواي قرارا بالانسحاب وهي تبكي من مباراة، أمس الثلاثاء، بعد أن قامت منافستها المجرية أماريسا توت بمحو آثار كرة على ملعب رملي بعد خلاف بينهما.
ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد سددت تشانغ المصنفة الثانية ضربة أمامية بدا أنها سقطت على الخط، لكن مراقب الخطوط قال إنها خرجت من الملعب. ونزل الحكم الرئيسي للتحقق من آثار مكان الكرة ليؤكد أنها سقطت خارج الخط.
وبدت تشانغ غاضبة بشدة من قرار الحكام، وطلبت التحدث مع مشرف البطولة.
واستمرت المباراة لنقطة أخرى، لكن الخلاف بشأن الواقعة المتنازع عليها استمر قبل أن تتقدم أماريسا توت إلى علامة الكرة على الأرض وتمحوها بحذائها.
وصرخت تشانغ: "انتظري، انتظري، انتظري! احتفظي بالعلامة، ماذا تفعلين؟".
وظهرت تشانغ في الفيديو المتداول حزينة بشكل واضح خلال تغيير الملعب وتم استدعاء طبيب للاطمئنان عليها، قبل أن تقرر المصنفة 28 عالميا الانسحاب بينما كانت متأخرة 6-5 في المجموعة الافتتاحية من المباراة في دور الـ32 في بودابست.
وأطلقت الجماهير المجرية صيحات استهجان ضد تشانغ بعد انسحابها، بينما صافحتها توت قبل أن ترفع ذراعيها للاحتفال.
ولجأت تشانغ لاحقا إلى إنستغرام للشكوى من هذه الواقعة ووجهت الشكر لكل الداعمين لها.
وسرعان ما أدانت بعض اللاعبات تصرف المجرية توت على وسائل التواصل الاجتماعي.