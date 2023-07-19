لاعبة تنس تنسحب باكية من مباراة بعد خلاف مع منافستها (فيديو)

اتخذت لاعبة التنس الصينية تشانغ شواي قرارا بالانسحاب وهي تبكي من مباراة، أمس الثلاثاء، بعد أن قامت منافستها المجرية أماريسا توت بمحو آثار كرة على ملعب رملي بعد خلاف بينهما.

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، فقد سددت تشانغ المصنفة الثانية ضربة أمامية بدا أنها سقطت على الخط، لكن مراقب الخطوط قال إنها خرجت من الملعب. ونزل الحكم الرئيسي للتحقق من آثار مكان الكرة ليؤكد أنها سقطت خارج الخط.