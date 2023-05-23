"الضرائب المصرية" تكشف تفاصيل خصم أموال المصارع المصري الهارب أحمد فؤاد بغدوده

وأصدرت مصلحة الضرائب في مصر بيانا للرد على تصريحات والد لاعب المصارعة المصري، قالت فيه إنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، الذي خاطب الضرائب بشكل رسمي لتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدودة يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم 10 بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن اللاعب أحمد فؤاد بغدودة مديون بمبلغ 13680 جنيها، وهي قيمة رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجاؤها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

من جهته، أكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك والتي تحمل توقيع اللاعب نفسه.

يذكر أن اللاعب أحمد بغدودة ظهر في باريس عقب واقعة هروبه، بعد أن تلقى مسؤولو اتحاد المصارعة تأكيدات من السفارة المصرية في تونس أن اللاعب الهارب توجه إلى فرنسا.

ويدرس الاتحاد المصري للمصارعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك