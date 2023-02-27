مصارعة الديوك.. هواية تمارس في جنوب العراق منذ عقود

يتناحر الديكان صاحبا العرف الأحمر، ويدوران حول بعضهما البعض على سجادة متسخة، في رقصة دموية، يقفزان تارةً، ويضربان رقاب بعضهما بعنف طوراً، ما يخلف بقع دم على الأرض.

تنتهي المواجهة التي قد تدوم ساعة أو ساعتين، إلى حين ينال التعب من الطيرين، أو يتدخل أحد أصحابهما ليعلن أن ديكه أرهق وهزم، بحسب رياض علي، السبعيني الذي يمارس هذه الهواية منذ 20 عاماً تقريبا.

على مدى أكثر من ليلة، جرت تلك المصارعات التي تمارس منذ عقود في البصرة، أكبر مدن جنوب العراق، فيما توضع مراهنات على اللعبة.

وعموماً، يضع فقط أصحاب الديوك رهانات على حيواناتهم، وأحياناً قليلة ينضمّ الجمهور للرهان أيضاً، والمكسب يراوح من 25 ألفاً إلى 100 ألف دينار (من 20 إلى 75 دولاراً).