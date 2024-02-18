النصر يتلقى صدمة قبل مواجهة الفيحاء الحاسمة

تلقى النصر ضربة قوية قبل مواجهة الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، فإن سلطان الغنام وراغد النجار سيغيبان عن النصر أمام الفيحاء؛ بسبب الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن الظهير الأيمن سلطان الغنام، والحارس راغد النجار، سيغيبان بين أسبوعين وستة أسابيع.

وكشفت أن سلطان الغنام يعاني من تمزق بسيط في العضلة الخلفية ومن المتوقع أن يغيب من أسبوعٍ إلى أسبوعين، في حين يعاني راغد النجار من تمزق في عضلة السمانة وسيغيب من خمسة إلى ستة أسابيع.