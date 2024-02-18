انفعال كبير من رونالدو على مدافعي النصر (فيديو)

أظهر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، انفعالا كبيرا على مدافعي فريقه خلال مواجهة الفتح، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

ووفقا لفيديو متداول نشرته جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر رونالدو غاضبا بشدة ويلوم مدافعي "العالمي" بعد إحدى الهجمات لفريق الفتح؛ إذ كادت الكرة أن تسكن شباك وليد عبد الله، الذي أخرجها إلى ركلة ركنية، في تقدم النصر.

وركض رونالدو إلى داخل منطقة جزاء النصر وأخذ يلوم اللاعبين ويطالبهم بالتركيز في الدقائق المتبقية من اللقاء.