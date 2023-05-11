نائب رئيس برشلونة يغلق الباب أمام عودة ميسي

وفي حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية اعترف روميو، نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة، بأن التوقيع مع ليونيل ميسي ليس بالأمر السهل ولا يعتمد فقط على موافقة رابطة الليغا.

وقال: "حتى إذا تمت الموافقة على خطة الجدوى، فلن يتمكن ميسي من العودة، امتلاك حسابات سليمة شيء، واللعب النظيف شيء آخر".

وأضاف: " فلن يتمكن ميسي من الحضور، لدينا حسابات اللعب المالي النظيف، وكتلة الرواتب، أي لاعب تتعاقد معه يجب أن يتم أمامه رحيل لاعب آخر".

وتابع: "أعتقد أن لاعبًا بحجم ميسي مُرحب به بأي مكان، أليس كذلك؟ لذا من المنطقي أن يكون لدينا مودة كبيرة تجاه ليو، إنه أفضل لاعب في العالم، ولكن الأمور معقدة للغاية".