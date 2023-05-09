والد ميسي يصدر بيانا رسميا للرد على تقارير انتقاله للدوري السعودي
أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، بيانا رسميا للرد على التقارير التي خرجت، اليوم الثلاثاء، وربطت اللاعب بالانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، وهناك رغبة من الأرجنتيني بعدم الاستمرار في "حديقة الأمراء"، مع أنباء العودة إلى برشلونة أو مغامرة جديدة.
وقال خورخي ميسي في بيانه الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "لا يوجد اتفاق على الإطلاق مع أي ناد للموسم المقبل سواء شفويا أو كتابيا".
وأضاف: "لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان".
وتابع البيان: "يستخدم الكثيرون اسم ليونيل ميسي لكسب الشهرة، ولكن الحقيقة واحدة فقط ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا اتفاق شفهي ولا توقيع".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP“ قد ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن ميسي سيلعب الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "صفقة ميسي تمت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل"، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع أنّ "العقد استثنائي. إنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".
ولكن المتحدث الرسمي باسم الأرجنتيني، قال في تصريحات لشبكة "CNN" النسخة البرازيلية: "كل ما يقال عن هذا الاتفاق مزيف، لن يتخذ ميسي قراره إلا بعد نهاية الدوري الفرنسي".
وكان ميسي قد ارتبط باقترابه إلى الدوري السعودي بعد سفره إلى المملكة، الأسبوع الماضي، دون إذن باريس سان جيرمان، وهو ما أجبر الأخير على توقيع عقوبة الإيقاف عليه قبل أن يعتذر اللاعب ويعود للتدريبات.
وكان برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير قد قال أمس إن ميسي وافق بالفعل على عرض الهلال السعودي.
ميسي (35 عاما) سجل 20 هدفا وصنع 19 في 37 مباراة خاضها مع سان جيرمان هذا الموسم.