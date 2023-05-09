والد ميسي يصدر بيانا رسميا للرد على تقارير انتقاله للدوري السعودي

أصدر خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، بيانا رسميا للرد على التقارير التي خرجت، اليوم الثلاثاء، وربطت اللاعب بالانتقال للدوري السعودي الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، وهناك رغبة من الأرجنتيني بعدم الاستمرار في "حديقة الأمراء"، مع أنباء العودة إلى برشلونة أو مغامرة جديدة.

وقال خورخي ميسي في بيانه الذي نشره عبر حسابه على "إنستغرام": "لا يوجد اتفاق على الإطلاق مع أي ناد للموسم المقبل سواء شفويا أو كتابيا".

وأضاف: "لن يتم اتخاذ القرار أبدًا قبل أن ينهي ليونيل الدوري مع باريس سان جيرمان".