ترتيب الدوري المصري.. المقاولون العرب يعطل انتصارات الزمالك
توقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للزمالك حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وظهر المقاولون بشكل أفضل في الشوط الأول وأنقذ أحمد فتوح مدافع الزمالك فرصة من على خط المرمى، كما تصدى الحارس محمد عواد لأكثر من محاولة قبل الاستراحة.
واعتقد أحمد علاء الدين مدافع المقاولون أنه سجل هدفًا بضربة رأس من مدى قريب، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، وتأكد من صحة قراره بواسطة حكم الفيديو المساعد.
وتحسن أداء حامل اللقب في الشوط الثاني، خاصة بعد مشاركة محمود عبد الرازق (شيكابالا)، وضغط قرب النهاية، لكن الحارس محمود أبو السعود كان يقظًا وحافظ على نظافة شباكه.
وأصبح رصيد الزمالك 21 نقطة من تسع مباريات، ويحتل المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن المقاولون العرب سابع الترتيب.
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 22 نقطة.
المصري يعود للطريق الصحيح
وفي وقت سابق اليوم، عاد المصري البورسعيدي إلى الطريق الصحيح تحت قيادة المدرب حسام حسن وفاز 1-0 على الإسماعيلي.
وسجل عبد اللطيف جريندو هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة من إلياس الجلاصي في الدقيقة الثامنة.
وحقق المصري فوزه الأول في الدوري منذ تفوقه على إنبي في أكتوبر الماضي، وهذا هو الانتصار الثاني في تسع مباريات.
وأنهى المصري المباراة بعشرة لاعبين بسبب طرد إسلام أبو سليمة بعدما تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة الـ 70.
وبات المصري في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الإسماعيلي الذي يقبع في منطقة الهبوط ويحتل المركز الـ 16.
وكان حسام حسن قد تولى تدريب المصري للمرة الخامسة قبل أقل من أسبوعين على أمل إعادته إلى الطريق الصحيح بعد بداية محبطة.