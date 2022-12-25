ترتيب الدوري المصري.. المقاولون العرب يعطل انتصارات الزمالك

توقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية للزمالك حامل اللقب بالتعادل دون أهداف مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وظهر المقاولون بشكل أفضل في الشوط الأول وأنقذ أحمد فتوح مدافع الزمالك فرصة من على خط المرمى، كما تصدى الحارس محمد عواد لأكثر من محاولة قبل الاستراحة.

واعتقد أحمد علاء الدين مدافع المقاولون أنه سجل هدفًا بضربة رأس من مدى قريب، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، وتأكد من صحة قراره بواسطة حكم الفيديو المساعد.