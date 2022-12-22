فيريرا مدرب الزمالك يطلب إبرام صفقتين هجوميتين في يناير

وأشار إلى أن المهاجم السنغالي إبراهيما نداي مصاب، ورغم أن إصابته غير مزمنة فإنها تحتاج وقتًا للعلاج، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري وحصد 20 نقطة من 8 مباريات ويتأخر بنقطتين عن المتصدر الأهلي.