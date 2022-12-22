فيريرا مدرب الزمالك يطلب إبرام صفقتين هجوميتين في يناير
قال الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج "خبر الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك طالب الفريق بإبرام صفقتين هجوميتين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.
وأضاف حتحتوت أن البرتغالي فيريرا قال إنه يحب أن تكون لديه قائمة مكتملة ولديه أسماء هجومية كثيرة، وأن الزمالك يفاوض لاعبين من غانا وكوت ديفوار ونيجيريا.
وأشار إلى أن المهاجم السنغالي إبراهيما نداي مصاب، ورغم أن إصابته غير مزمنة فإنها تحتاج وقتًا للعلاج، ويمكن أن تصل إلى 10 أيام.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري وحصد 20 نقطة من 8 مباريات ويتأخر بنقطتين عن المتصدر الأهلي.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع المقاولون العرب والإسماعيلي وأسوان والداخلية والاتحاد السكندري قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2021/2022.
ووضعت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا الزمالك في المجموعة الرابعة مع شباب رياضي بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني.