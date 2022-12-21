الكشف عن سبب عدم استلام أحمد سيد "زيزو" جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وحرس الحدود (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن السبب الرئيس وراء عدم استلام أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، جائزة رجل مباراة فريقه ضد حرس الحدود، عقب اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري المصري.

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، وذلك في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حتحوت، عبر برنامجه الرياضي "تواصلت مع أحمد سيد (زيزو) وسألته عن سبب عدم استلامه الجائزة، لأن المعلومة التي ترددت أنه كان رافضا معايير اختيار لاعب الجولة التي تعلنها رابطة الأندية المصرية كل أسبوع، والتي تحدث بناء على تصويت جماهيري على السوشيال ميديا، وفي الجولات السابقة كلها حصل على اللقب لاعبون من الأهلي، وآخر جولة فاز بها أحمد الشيخ، لاعب المحلة، ولكن هل هذا ما أغضب زيزو؟".

وأضاف حتحوت "لما تواصلت مع (زيزو) قال لي إنه عقب مواجهة حرس الحدود لم يتم الإعلان من قبل المذيع الداخلي للاستاد عن الاسم الذي اختير كأفضل لاعب لينتظر ويحصل على الجائزة كما هو متبع في الجولات السابقة، فاللاعبون دخلوا إلى غرفة خلع الملابس وقمت بعمل استشفاء وتغيير ملابسي بعد الاستحمام، وجاء لي شخص من الرابطة وقال لي نريدك لكي نُسلمك الجائزة فعليك ارتداء قميص الزمالك مرة ثانية لكي يتم تصويرك وخلفك شعار الراعي، فسألتهم هل يمكنني التصوير بملابسي العادية فرفضوا، وكان صعبا بالتأكيد أن أرتدي قميص المباراة مرة ثانية، فالأمر انتهى بعدم حصولي على الجائزة، وهذا كل ما حدث".