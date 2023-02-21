ديلي ميل: عائق وحيد يمنع نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي من تدريب ويست هام
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إدارة نادي ويست هام الإنجليزي بحثت خلال الفترة الماضية إمكانية تعيين البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد في قيادة الفريق الفنية.
وقالت الصحيفة البريطانية أن النادي الإنجليزي أراد التعاقد مع سانتو كمدرب بديل في حالة إقالة ديفيد مويس، لكن تكلفة خروجه من الاتحاد ستكون مكلفة جدًّا، نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يبقى ديفيد مويس في وست هام، لكن مستقبله ليس آمنًا وسط المستوى السيئ لفريقه، وهناك أيضا الإسباني رافا بينيتيز أحد الخيارات المفضلة الآن.
وسبق أن تحدثت تقارير صحفية أيضًا عن دخول البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب نادي ليدز يونايتد، ولفرهامبتون الإنجليزيين.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلى فى يوليو الماضي رسميًّا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وبدأ نونو اسبيريتو سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.
وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ48 عامًا في 2014 لتدريب نادي فالنسيا الإسباني، وفي 2017 انتقل لتدريب بورتو، وولفرهامبتون واندررز، وتوتنهام هوتسبير في 2021.
وحقق نادى الاتحاد بقيادة سانتو، كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، كما يحتل حاليًّا صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين.