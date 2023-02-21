ديلي ميل: عائق وحيد يمنع نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي من تدريب ويست هام

وقالت الصحيفة البريطانية أن النادي الإنجليزي أراد التعاقد مع سانتو كمدرب بديل في حالة إقالة ديفيد مويس، لكن تكلفة خروجه من ‎الاتحاد ستكون مكلفة جدًّا، نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يبقى ديفيد مويس في وست هام، لكن مستقبله ليس آمنًا وسط المستوى السيئ لفريقه، وهناك أيضا الإسباني رافا بينيتيز أحد الخيارات المفضلة الآن.

وسبق أن تحدثت تقارير صحفية أيضًا عن دخول البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب نادي ليدز يونايتد، ولفرهامبتون الإنجليزيين.