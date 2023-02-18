بعد إصابته أمام الاتفاق.. الاتحاد يفقد مهند الشنقيطي حتى نهاية الموسم
كشف برنامج "ملعب SBC" مدة غياب مهند الشنقيطي لاعب نادي الاتحاد بعد إصابته خلال مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي، أمس الخميس.
وكان الشنقيطي قد تعرض لإصابة قوية خلال المباراة، وتم نقله للمستشفى في سيارة إسعاف كانت متواجدة داخل الملعب.
وذكر برنامج "ملعب SBC" عبر موقع "تويتر" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الشنقيطي كشفت تعرضه لإصابة في وتر العضلة الضامة".
وأضاف أنه من المقرر أن يخضع اللاعب لتدخل جراحي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أشهر وبالتالي نهاية موسم اللاعب.
وانتقل مهند الشنقيطي، البالغ من العمر 23 عاما، والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، إلى نادي الاتحاد في نوفمبر 2018، قادما من نادي أحد.
ويحتل الاتحاد حاليا المركز الأول في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بالتساوي مع النصر والشباب، لكن الشباب لعب مباراة أكثر من الاتحاد والنصر.