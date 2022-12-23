هل تلقى وليد الركراكي عرضا لتدريب منتخب البرازيل؟

وقال الركراكي الذي تولى تدريب المغرب قبل شهرين من المونديال بعد إقالة سلفه البوسني وحيد خليلودزيتش: "أغلقت الباب أمام أي مفاوضات بسبب عقدي مع الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم. حلمي هو إرضاء الشعب المغربي من خلال تدريب فريق أوروبي كبير".

ولعب الركراكي لعدد من الأندية الفرنسية خلال مسيرته كلاعب بما في ذلك تولوز، لكنه يركز على الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في كوت ديفوار.

وأضاف الركراكي: "لدينا المزيد من الأهداف، بدءًا من الوصول إلى مراكز متقدمة في كأس العالم وكذلك بناء فريق كبير جنبًا إلى جنب مع الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية".

وكان مشوار المغرب في المونديال دفعة معنوية كبيرة للكرة الأفريقية التي كانت تعاني من أزمة ثقة بعد إخفاق منتخباتها في تخطي الدور الأول في روسيا 2018.

وتصدر منتخب المغرب مجموعة قوية ضمت كرواتيا وصيفة بطلة العالم 2018، والتي بلغت قبل النهائي أيضا، وبلجيكا وكندا، ثم أطاح بالمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 في دور الستة عشر بركلات الترجيح قبل الفوز على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو بهدف يوسف النصيري من ضربة رأس.