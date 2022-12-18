وليد الركراكي: أثق بأن فريقا من أفريقيا سيفوز بكأس العالم في غضون 15 عاما
قال وليد الركراكي، مدرب المغرب، اليوم السبت، إن فريقه سيغادر قطر سعيدا بعدما أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل للمربع الذهبي بكأس العالم لكرة القدم، لكن عليه أن يطمح للمزيد في المستقبل.
وخسر المغرب 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت، لكن الركراكي أثنى على لاعبيه الشبان قائلا إنهم نفذوا تعليماته في البطولة بالفوز على فرق النخبة أمثال بلجيكا والبرتغال وإسبانيا في طريقهم إلى قبل النهائي.
وأبلغ الركراكي الصحفيين: "أردنا أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا، لكننا لا زلنا سعداء، نحن ضمن أفضل أربعة فرق في العالم".
وأضاف: "قدمنا عرضا جيدا، لم نستسلم أبدا. تهانينا لكرواتيا، فهي تستحق المركز الثالث. نحن فريق يافع لا يزال يتعلم".
وأشار الركراكي إلى أن الإرهاق الناجم عن خوض 7 مباريات في قطر نال من فريقه، الذي كان صاحب أفضل سجل دفاعي في البطولة قبل الخسارة 2-صفر أمام فرنسا يوم الأربعاء.
وأردف: "بالطبع أنا محبط بعض الشيء بثاني هزيمة على التوالي، لكننا بذلنا قصارى جهدنا".
وواصل: "كان الوضع صعبا بدنيا، نال الإرهاق من اللاعبين، لقد كانت المنافسات قوية. أردنا أن نجعل الجماهير فخورة أكثر، هذا كل شيء".
وكان مشوار المغرب في البطولة دفعة معنوية كبيرة للكرة الأفريقية التي كانت تعاني من أزمة ثقة بعد إخفاق منتخباتها في تخطي الدور الأول في روسيا 2018.
وأكمل: "أعتقد أننا أظهرنا قوتنا، أظهرنا أن كرة القدم الأفريقية مستعدة لمواجهة أفضل الفرق في العالم بفعالية وتقديم أفضل المستويات".
واستطرد: "على الأرجح سنستوعب ما حققناه في قطر بعد 4 سنوات، في كأس العالم المقبلة. سيكون الضغط أكبر كذلك، سيكون هناك توقعات تحيط بنا، هذا طبيعي".
وتابع: "حققنا إنجازا رائعا لكننا نريد تكراره. لن يكون سهلا، لكنه الهدف".
وأكد أن "التجارب الصعبة تجعلك قويا وآمل أن نتعلم ونتطور وأن نزرع في أطفالنا في أفريقيا جينات كروية تدوم طويلا".
وواصل حديثه قائلا: "الآن سمحنا لأطفالنا بأن يحلموا بأن يكونوا لاعبي كرة قدم والمشاركة في كأس العالم. هذا لا يقدر بثمن. وفيما يتعلق بالتأثير في بلدينا، رفعنا سقف الطموح عاليا".
وقال "أنا واثق أن فريقا من أفريقيا سيفوز بكأس العالم في غضون 15 عاما".