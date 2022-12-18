وليد الركراكي: أثق بأن فريقا من أفريقيا سيفوز بكأس العالم في غضون 15 عاما

قال وليد الركراكي، مدرب المغرب، اليوم السبت، إن فريقه سيغادر قطر سعيدا بعدما أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل للمربع الذهبي بكأس العالم لكرة القدم، لكن عليه أن يطمح للمزيد في المستقبل.

وخسر المغرب 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت، لكن الركراكي أثنى على لاعبيه الشبان قائلا إنهم نفذوا تعليماته في البطولة بالفوز على فرق النخبة أمثال بلجيكا والبرتغال وإسبانيا في طريقهم إلى قبل النهائي.

وأبلغ الركراكي الصحفيين: "أردنا أن ندخل البهجة على قلوب مشجعينا، لكننا لا زلنا سعداء، نحن ضمن أفضل أربعة فرق في العالم".

وأضاف: "قدمنا عرضا جيدا، لم نستسلم أبدا. تهانينا لكرواتيا، فهي تستحق المركز الثالث. نحن فريق يافع لا يزال يتعلم".

وأشار الركراكي إلى أن الإرهاق الناجم عن خوض 7 مباريات في قطر نال من فريقه، الذي كان صاحب أفضل سجل دفاعي في البطولة قبل الخسارة 2-صفر أمام فرنسا يوم الأربعاء.

وأردف: "بالطبع أنا محبط بعض الشيء بثاني هزيمة على التوالي، لكننا بذلنا قصارى جهدنا".

وواصل: "كان الوضع صعبا بدنيا، نال الإرهاق من اللاعبين، لقد كانت المنافسات قوية. أردنا أن نجعل الجماهير فخورة أكثر، هذا كل شيء".