كرواتيا تهزم المغرب وتحصد المركز الثالث في كأس العالم 2022
اقتنص منتخب كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على المغرب بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب خليفة الدولي.
وأحرز ميسلاف أورشيتش هدفا رائعا ليمنح كرواتيا التقدم 2-1 على المغرب في الشوط الأول بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم.
ومنح يوسكو غفارديول التقدم لكرواتيا بضربة رأس بعد سبع دقائق من البداية بعد تمريرة من إيفان بريشيتش.
لكن التقدم الكرواتي لم يدم سوى دقيقتين، إذ أدرك أشرف داري التعادل للمغرب بعدما استفاد من ركلة حرة حاول لوفرو ماير إبعادها لكنها وصلت إليه ليهز الشباك.
وأعاد أورشيتش التقدم للفريق الأوروبي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى ياسين بونو في الدقيقة 42.
وكان يطمع المنتخب المغربي في تحقيق أول ميدالية في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية بكأس العالم أمام كرواتيا.
وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا فريدا ببلوغ نصف نهائي المونديال، كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذه المرحلة عقب تغلبه على البرتغال 1-0 في ربع النهائي.
وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين بنتيجة 0-3، في الدور نفسه.