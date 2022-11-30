موعد مباراة هولندا وأمريكا في ثُمن نهائي كأس العالم
تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك عقب فوزه على نظيره الإيراني 1-0، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.
وأحرز كريستيان بوليسيتش هدفًا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران.
وكان المنتخب الأمريكي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع، وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيتش الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى، وكان مصابًا إلى درجة أنه لم يحتفل بالهدف.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني، خلف المنتخب الإنجليزي متصدر الترتيب.
فيما تجمد رصيد إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب ويلز الترتيب برصيد نقطة.
موعد مباراة هولندا وأمريكا
يلتقي المنتخب الأمريكي في دور الستة عشر مع نظيره الهولندي، السبت الثالث من ديسمبر المقبل.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وقطر، السابعة بتوقيت أبوظبي.