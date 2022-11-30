أمريكا تصعق إيران وترافق إنجلترا لدور الـ16 في كأس العالم

أحرز كريستيان بوليسيك هدفا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران اليوم الثلاثاء وتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.

وكان المنتخب الأمريكي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيك الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى، وكان مصابا إلى درجة أنه لم يحتفل بالهدف.