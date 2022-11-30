أمريكا تصعق إيران وترافق إنجلترا لدور الـ16 في كأس العالم
أحرز كريستيان بوليسيك هدفا وتعرض للإصابة وهو يفعل ذلك لتتغلب الولايات المتحدة 1-صفر على إيران اليوم الثلاثاء وتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم بعد سيطرتها على المباراة الممتعة التي جرت في المجموعة الثانية.
وكان المنتخب الأمريكي بحاجة للفوز للوصول إلى الدور الثاني أمام إيران التي كانت تحتاج إلى التعادل، وهاجم بلا هوادة في مباراة عالية الإيقاع وافتتح التسجيل في الدقيقة 38 عندما وصلت ضربة رأس من سيرجينيو ديست إلى بوليسيك الذي اصطدم بالحارس لتدخل الكرة المرمى، وكان مصابا إلى درجة أنه لم يحتفل بالهدف.
واستمد المنتخب الأمريكي حماسه من الأجواء الصاخبة في استاد الثمامة في الدوحة، وكان مفعما بالثقة وسيطر على المباراة ولعب يونس موسى ووستون ماكيني دورا كبيرا في كل تحرك تقريبا وتسبب ديست في إزعاج دائم لإيران التي لم تصنع سوى القليل من الفرص.
وكانت المواجهة بين الدولتين المتنافستين على الصعيد السياسي الأولى في كأس العالم منذ 1998 في فرنسا، وهي مباراة وُصفت بأنها "أم مباريات كرة القدم".
ثنائية راشفورد تقود إنجلترا لهزيمة ويلز والعبور لدور الـ16
دفعت ثنائية ماركوس راشفورد في الشوط الثاني إنجلترا للفوز 3-صفر على جارتها ويلز اليوم الثلاثاء لتتأهل إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم وهي تتصدر المجموعة الثانية ومنهية آمال ويلز في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب.
ودبت الحياة في المباراة عندما سدد راشفورد ركلة حرة من على حافة المنطقة في الدقيقة 50 قبل أن ينطلق فيل فودن نحو القائم البعيد دون أي رقابة ليسكن تمريرة عرضية من هاري كين في الشباك بعدها بدقيقتين.
ثم وجه راشفورد الضربة القاضية لويلز عندما انطلق باتجاه الداخل وتمكن بطريقة ما من هز الشباك بتسديدة مرت عبر ساقي داني وارد حارس ويلز في الدقيقة 68.
ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى سبع نقاط لتواجه السنغال في الجولة المقبلة.
فيما احتلت ويلز المركز الأخير بنقطة وحيدة، حيث انتهت أول مشاركة لها في نهائيات لكأس العالم منذ 64 عاما دون أي انتصار وسجلت هدفا واحدا فقط في ثلاث مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الثانية: