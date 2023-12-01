دي ماريا: ميسي كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي في مباراة الأرجنتين وبولندا

وأضاف في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "هذه طبيعة ليونيل ميسي، عندما يتحدث شخص عنه يبقي الأمر بداخله ثم إما يرد عليه في الكلام أو يترك ذلك للملعب".

وتابع: "أعتقد هذا أمر طبيعي، هناك أشخاص يتحدثون عن ميسي ولا يحترمون ولا يدركون أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأتم الدولي الأرجنتيني: "لا يجب أن تقول شيئا عنه؛ لأنه سيكون مشتعلا ويصبح الأمر سيئا جدًا بالنسبة لك".

ووفقا لشبكة "RMC" فإنه يبدو أن العلاقة بين ميسي وليفاندوفسكي تحسنت في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن البولندي مرارًا وتكرارًا عن رغبته في اللعب إلى جانب الأرجنتيني.

وكان ليفاندوفسكي قد قال بعد خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين عما دار مع ميسي: "لا شيء، لقد علموني أن كل ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب، كما هو الحال في غرفة تبديل الملابس، الأشياء التي نقولها لبعضنا على انفراد لن تخرج مني أبدا".