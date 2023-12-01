دي ماريا: ميسي كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي في مباراة الأرجنتين وبولندا
عاد الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا للحديث عن مباراة الأرجنتين وبولندا في كأس العالم 2022، وشرح ما حدث بين زميله ليونيل ميسي ومنافسه روبرت ليفاندوفسكي.
وشرح دي ماريا لماذا رفض ليونيل ميسي لبعض الوقت تحية روبرت ليفاندوفسكي.
ولعب المنتخبان في 30 نوفمبر 2022 في دور المجموعات وانتهت بفوز الأرجنتين 2/0.
وسئل دي ماريا "هل كان ميسي يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي في مباراة الأرجنتين وبولندا؟ وأجاب: "نعم لاحظت وحتى جدتي لاحظت ذلك".
وأضاف في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو": "هذه طبيعة ليونيل ميسي، عندما يتحدث شخص عنه يبقي الأمر بداخله ثم إما يرد عليه في الكلام أو يترك ذلك للملعب".
وتابع: "أعتقد هذا أمر طبيعي، هناك أشخاص يتحدثون عن ميسي ولا يحترمون ولا يدركون أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".
وأتم الدولي الأرجنتيني: "لا يجب أن تقول شيئا عنه؛ لأنه سيكون مشتعلا ويصبح الأمر سيئا جدًا بالنسبة لك".
ووفقا لشبكة "RMC" فإنه يبدو أن العلاقة بين ميسي وليفاندوفسكي تحسنت في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن البولندي مرارًا وتكرارًا عن رغبته في اللعب إلى جانب الأرجنتيني.
وكان ليفاندوفسكي قد قال بعد خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين عما دار مع ميسي: "لا شيء، لقد علموني أن كل ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب، كما هو الحال في غرفة تبديل الملابس، الأشياء التي نقولها لبعضنا على انفراد لن تخرج مني أبدا".
بداية الصراع
وفي 2021، كان حفل الكرة الذهبية التي حصل عليها ميسي للمرة السابعة وحصل على 613 نقطة مقابل 580 نقطة للبولندي، وكان ذلك بداية الصراع.
وبحسب شبكة "tycsports" فإن ما حدث هو أن ميسي، وقت حصوله على الكرة الذهبية، أثنى على ليفاندوفسكي، والمفاجأة أن ذلك تم فهمه بطريقة خاطئة، حيث قال "إنه لشرف لي أن أكون هنا معك، لقد حطمت الأرقام القياسية وأنت تستحق أيضًا الفوز بجائزة الكرة الذهبية".
وأضاف: "اتفق الجميع على أنك كنت الفائز العام الماضي".
وقال ليو عند استلام الجائزة: " لم يكن من الممكن القيام بذلك بسبب الوباء، لكنني أعتقد أنك تستحق الحصول على هذه الكأس في منزلك".
وسئل ليفاندوفسكي إن كان يعتقد أن ميسي كان صادقا أم لا، وابتسم وقال: "أود أن يكون تصريحه صادقا، وليس كلاما فارغا، كوني قريبًا جدًا، أتنافس مع ليونيل ميسي.. بالطبع أحترم طريقة لعبه وما حققه، مجرد حقيقة أنني تمكنت من التنافس معه يظهر لي المستوى الذي تمكنت من الوصول إليه، لكنني أشعر بعدم الرضا".