ميسي يرفض الظهور في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد جيمي كاراغر

كشفت الصحفية البريطانية ​كايت عبدو​، مقدمة برنامج "جولازو"، أن ليونيل ميسي رفض عرض الظهور على قناة CBS Sports بسبب تواجد أسطورة ليفربول جيمي كاراغر، في الفريق الإعلامي للبرنامج.

وكان جيمي كاراغر، كشف سابقا عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من ميسي في يناير 2022، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال له النجم الأرجنتيني: "أيها الحمار".

ورد جيمي كاراغر، وقتها قائلا: "ليونيل أنت الأعظم في كل العصور وأنا أحبك، وأنا (حمار) بالفعل إذا تمت مقارنتي بك، لكنك لم تتأقلم بسهولة هناك في باريس".