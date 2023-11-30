رودريغو يكشف أسباب رفضه الحديث عن أزمته مع ميسي
كشف البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، عن الأسباب التي تمنعه من الحديث حتى الآن، عن أزمته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي حدثت بينهما خلال مباراة المنتخبين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
واشتبك رودريغو مع ميسي كلاميًّا أثناء مباراة البرازيل والأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخير (1-0)، حيث قالت وسائل إعلام أن النجم البرازيل وصف لاعبي "التانغو" بالجبناء، ما دفع ميسي للحديث معه بحدة.
وقال رودريغو عقب انتصار ريال مدريد 4-2 على نابولي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: "لا أستطيع التحدث عن هذا، ريال مدريد لن يسمح لي بذلك".
وعن سباق لقب الهداف في ريال مدريد بينه وبين زميله جود بيلينغهام، أشار: "من الصعب تسجيل أهداف أكثر من بيلينغهام، يسجل في كل مباراة، لكننا نريد مساعدة أنفسنا".
وتابع: "كانت بداية الموسم صعبة ولكني لا أريد أن أتذكر ذلك بعد الآن، أريد الاستمرار على هذا الطريق".
وأردف: "السر هو الاستمرار في العمل، أشعر وكأنني قائد، أنا أعتقد أنني يمكن أن أكون أحد قادة هذا الفريق، مع مرور كل موسم أشعر بثقة زملائي في الفريق أكثر".
وعن تجديد عقد مدربه كارول أنشيلوتي، أشار: "لا أعرف شيئًا عن مستقبله، ولذلك لا يمكنني قول أي شيء".
وسجل لريال مدريد في مواجهة الأمس، رودريغو وبيلينغهام ونيكو باز وخوسيلو، في الدقائق (11، 22، 84، و94) على التوالي، بينما سجل لنابولي جيوفاني سيميوني وفرانك أنغويسا في الدقيقتين (9 و47).
وبهذا الفوز، أمن ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرًا المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في الوصافة.