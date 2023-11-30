رودريغو يكشف أسباب رفضه الحديث عن أزمته مع ميسي

كشف البرازيلي رودريغو جويس، نجم ريال مدريد، عن الأسباب التي تمنعه من الحديث حتى الآن، عن أزمته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي حدثت بينهما خلال مباراة المنتخبين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

واشتبك رودريغو مع ميسي كلاميًّا أثناء مباراة البرازيل والأرجنتين، التي انتهت بفوز الأخير (1-0)، حيث قالت وسائل إعلام أن النجم البرازيل وصف لاعبي "التانغو" بالجبناء، ما دفع ميسي للحديث معه بحدة.

وقال رودريغو عقب انتصار ريال مدريد 4-2 على نابولي، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا: "لا أستطيع التحدث عن هذا، ريال مدريد لن يسمح لي بذلك".