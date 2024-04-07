بالدرجات.. تقييم لاعبي الترجي في مباراة أسيك الإيفواري

تأهل الترجي التونسي للدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه بركلات الترجيح (4-2) على أسيك أبيدجان الإيفواري وذلك بعد نهاية مباراة الإياب في أبيدجان ضمن ربع النهائي بالتعادل دون أهداف وهي النتيجة التي انتهت عليها مواجهة الذهاب في تونس قبل أسبوع.

وكان لاعبو الترجي الأفضل في حصة الركلات الترجيحية بنسبة نجاح 100% فيما أخفق الفريق الإيفواري في ركلتين.

ويواجه الترجي في نصف النهائي صن داونز الجنوب أفريقي المتأهل الجمعة على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.