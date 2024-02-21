أسباب ظهور كاني ويست "متخفيًا" في مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو

أثار ظهور مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست في مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ووجه متخف تماما العديد من التساؤلات عن سر المشهد غير المعتاد في المدرجات.

والتقطت الكاميرات ويست برفقة زوجته، بيانكا سينسوري، وأيضا تواجد معهما ثنائي الراب الأمريكي الآخر بلايبوي كارتي، وريتش ذا كيد.

وتم تصوير الثلاثي وهم يدخلون ملعب مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد، أما ويست فظهر وهو متخفٍ؛ إذ كان يرتدي سترة سوداء مع غطاء رأس، وقفازات سوداء، وقناع أسود يغطي وجهه بالكامل، وتساءل بعضهم كيف يتنفس أو سيشاهد أحداث المباراة بهذه الطريقة؟.