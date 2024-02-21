أسباب ظهور كاني ويست "متخفيًا" في مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو
أثار ظهور مغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست في مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، مساء الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ووجه متخف تماما العديد من التساؤلات عن سر المشهد غير المعتاد في المدرجات.
والتقطت الكاميرات ويست برفقة زوجته، بيانكا سينسوري، وأيضا تواجد معهما ثنائي الراب الأمريكي الآخر بلايبوي كارتي، وريتش ذا كيد.
وتم تصوير الثلاثي وهم يدخلون ملعب مباراة إنتر وأتلتيكو مدريد، أما ويست فظهر وهو متخفٍ؛ إذ كان يرتدي سترة سوداء مع غطاء رأس، وقفازات سوداء، وقناع أسود يغطي وجهه بالكامل، وتساءل بعضهم كيف يتنفس أو سيشاهد أحداث المباراة بهذه الطريقة؟.
ولفت الفنان البالغ من العمر 46 عامًا، والمعروف بأسلوبه الانتقائي وشخصيته المثيرة للجدل، انتباه المعجبين والمتفرجين على حدٍ سواء بملابسه السوداء بالكامل وسلوكه الغامض.
وقالت صحيفة "ذا صن" تعليقا على ظهور كاني ويست: "ليس غريباً عليه الظهور بزي متنكر، فهو كثيراً ما يخرج ويظهر في العديد من الأماكن بملابس تغطيه بالكامل، وشوهد من قبل يرتدي قناعا مشابها في مباراة السوبر بول 2022".
سر الظهور في مباراة إنتر ميلان؟
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء: "جاء ظهور كاني ويست في ملعب سان سيرو بعد أقل من أسبوعين من إصداره ألبوم (Vultures 1)، إذ تصدّر الألبوم منذ ذلك الحين قائمة بيلبورد 200 للألبومات وذلك بفضل الأغنية الرئيسة (كرنفال)".
وحصدت الأغنية 23.5 مليون استماع في أسبوعها الأول، وتصدرت قائمة أغاني بيلبورد للبث الموسيقي.
وأوضحت الصحيفة، أن "ويست شكل رابطًا غير عادي مع نادي إنتر ميلان، فقد استعان بمجموعة من مشجعي (نيراتزوري كورفا نورد) وهم الألتراس المنتمين للنادي الإيطالي وأحضرهم إلى الاستوديو، حيث تم تسجيل هتافاتهم الصاخبة لتكون بمثابة دعم لبعض المقاطع في ألبومه الجديد بما في ذلك أغنية (كرنفال)، كما قام بإضافة أسماء هؤلاء المشجعين المتحمسين إلى قائمة شكر المشاركين في الألبوم".
ويقيم كاني ويست حفلة استماع للألبوم الجديد في ميلانو، يوم الخميس، قبل فعالية مماثلة في بولونيا نهاية الأسبوع، لكن قبل ذلك، استغل زيارته للمدينة لمشاهدة مباراة إنتر ضد أتلتيكو مدريد.
وفي مواجهة شديدة التنافس، حقق إنتر فوزًا صعبا (1-0) على أتلتيكو، ليواصل سلسلة انتصاراته إلى تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات.
وكانت المباراة هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين حيث فاز أتلتيكو مدريد 2-صفر في المباراة الأولى بكأس السوبر الأوروبية عام 2010.
وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 13 مارس.