كشف هوية الشخص المتخفي في مباراة إنتر وأتلتيكو (فيديو وصور)

ويستضيف إنتر ميلان نظيره أتلتيكو مدريد في ثاني مواجهة أوروبية بينهما بعد تتويج الفريق الإسباني بلقب السوبر الأوروبي على حساب إنتر ميلان بنتيجة 2 - صفر في عام 2010.

وأثار وجود شخص متخفي بالكامل في مدرجات ملعب جوسيبي مياتزا، فضول متابعي المباراة، وطلبوا الكشف عن هويته.

ونشرت الشبكة فيديو ظهر من خلاله أن "الشخص المتخفي" هو النجم كاني ويست وزوجته.