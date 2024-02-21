كشف هوية الشخص المتخفي في مباراة إنتر وأتلتيكو (فيديو وصور)
كشفت شبكة (CBS Sports) عن هوية "الشخص المتخفي" الذي ظهر في مدرجات ملعب جوسيبي مياتزا، خلال مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف إنتر ميلان نظيره أتلتيكو مدريد في ثاني مواجهة أوروبية بينهما بعد تتويج الفريق الإسباني بلقب السوبر الأوروبي على حساب إنتر ميلان بنتيجة 2 - صفر في عام 2010.
وأثار وجود شخص متخفي بالكامل في مدرجات ملعب جوسيبي مياتزا، فضول متابعي المباراة، وطلبوا الكشف عن هويته.
ونشرت الشبكة فيديو ظهر من خلاله أن "الشخص المتخفي" هو النجم كاني ويست وزوجته.
وتغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأحرز المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، ليمنح فريقه الانتصار قبل مباراة مدريد يوم 13 مارس المقبل.
وكان إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال تأهل للدور الثاني بعد حلوله وصيفا في المجموعة الرابعة بسجل خال من الهزائم برصيد 12 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الإسباني صاحب الصدارة.
أما أتلتيكو مدريد فقد تأهل بعد مسيرة قوية حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة وكان ثاني أقوى هجوم في الدور الأول بعد مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سجل لاعبو الفريق الإسباني 17 هدفا.