السوبر المصري.. الأهلي يتطلع لإنجاز جديد وبيراميدز يحلم بلقبه الأول
بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، يسعى الأهلي "المتخم" بالألقاب إلى تحقيق إنجاز جديد والفوز بأول لقب للسوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة أربعة أندية عندما يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في قبل النهائي بالإمارات، غدًا الإثنين.
وحصد بطل مصر وأفريقيا المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه لتضاف إلى برونزية أعوام 2006 و2020 و2021.
ويحلم بيراميدز، وصيف الأهلي بطل الدوري، بتحقيق أول لقب في تاريخه ويأمل أن يتخطى مودرن فيوتشر في المباراة الافتتاحية في قبل نهائي البطولة غدًا أيضًا.
وتقام بطولة السوبر بالإمارات بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيفه وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية، نظرًا لإيقاف الزمالك عن المشاركة في البطولة لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.
وتستمر البطولة التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي حتى يوم الخميس المقبل.
وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرية في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة لكن النسخة الـ21 ستكون مختلفة بمشاركة أربع فرق على غرار السوبر الإسباني.
وتم الاتفاق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي على استضافة الإمارات لأربع نسخ مقبلة بعدما احتضنت ست نسخ سابقة.
* شكل جديد
يؤدي الأهلي تدريبه الوحيد، اليوم الأحد، عقب وصوله مساء أمس من مدينة جدة السعودية متوجًا ببرونزية كأس العالم للأندية.
ومن المنتظر أن يجري السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، عدة تغييرات على التشكيلة أمام سراميكا لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون، بعدما خاض الفريق ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية خلال أسبوع واحد.
واستقر كولر على منح الفرصة لأكرم توفيق بدلا من محمد هاني وعودة الفرنسي أنتونى موديست لقيادة الهجوم بعدما غاب آخر مباراتين في كأس العالم للإيقاف.
واستقر كولر على إشراك كريم الدبيس في الجبهة اليسرى في ظل حالة الإجهاد الشديدة الذي يعاني منها التونسي علي معلول.
وينوى مدرب الأهلي إعادة المالى أليو ديانج إلى وسط الملعب على حساب أحمد نبيل (كوكا) الذي يعاني من الإجهاد أيضا.
ويأمل بيراميدز في تحقيق لقبه الأول بعد نتائجه المتواضعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتذيل مجموعته بأربع نقاط ولم يحقق سوى فوزا واحدا وخسر في مباراة أخرى بينما تعادل مرتين في أربع مباريات.
وستكون بطولة السوبر الفرصة الأخيرة للبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق وفي حال عدم الفوز باللقب ستتم إقالته.
وقال محمد ناجي "جدو"، المدرب المساعد لبيراميدز، إن فريقه جاهز لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر. وأكد أن البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى درجات التركيز.
وأضاف لموقع النادي على الإنترنت: "البداية يجب أن تكون مثالية من أجل التقدم خطوة أكبر نحو تحقيق اللقب وتركيزنا كله منصب فقط على مباراة فيوتشر".
ويأمل فيوتشر في تحقيق المفاجاة بالفوز باللقب كما يحلم بإحراز أول لقب في تاريخه.
وخاض فيوتشر تدريبه الأول أمس السبت في أبوظبي تحت قيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو استعدادا لمواجهة بيراميدز.
ويخوض سيراميكا أول بطولة في تاريخه ويتمنى مدربه أيمن الرمادي في تحقيق الفوز باللقب رغم صعوبة مواجهة الأهلي في قبل النهائي غدا.
ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.