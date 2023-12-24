السوبر المصري.. الأهلي يتطلع لإنجاز جديد وبيراميدز يحلم بلقبه الأول

وحصد بطل مصر وأفريقيا المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه لتضاف إلى برونزية أعوام 2006 و2020 و2021.

ويحلم بيراميدز، وصيف الأهلي بطل الدوري، بتحقيق أول لقب في تاريخه ويأمل أن يتخطى مودرن فيوتشر في المباراة الافتتاحية في قبل نهائي البطولة غدًا أيضًا.

وتقام بطولة السوبر بالإمارات بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز وصيفه وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدوري عن النسخة الماضية، نظرًا لإيقاف الزمالك عن المشاركة في البطولة لانسحابه من نسخة العام الماضي أمام الأهلي.

وتستمر البطولة التي ستقام على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي حتى يوم الخميس المقبل.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرية في 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة لكن النسخة الـ21 ستكون مختلفة بمشاركة أربع فرق على غرار السوبر الإسباني.

وتم الاتفاق بين الاتحاد المصري ومجلس أبوظبي الرياضي على استضافة الإمارات لأربع نسخ مقبلة بعدما احتضنت ست نسخ سابقة.