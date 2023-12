السوبر المصري.. الأهلي يتطلع لإنجاز جديد وبيراميدز يحلم بلقبه الأول

#الأهلي يصل إلى #أبوظبي بحثاً عن اللقب الـ 14 في كأس السوبر المصري، ويلتقي يوم الإثنين 25 ديسمبر بنظيره سيراميكا كليوباترا في ستاد محمد بن زايد.

رابط التذاكر https://t.co/YJIu32xXH1

Al Ahly arrives in Abu Dhabi to compete for their 14th title in the Egyptian Super Cup, on… pic.twitter.com/gL4FDKzQyl