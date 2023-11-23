موعد مباريات كأس السوبر المصري في أبوظبي
أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، مواعيد مباريات بطولة كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة، والمقرر انطلاقها، يوم 25 ديسمبر حتى 28 من الشهر ذاته، في العاصمة الإماراتية
ويشارك الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي الذي سيقام في دولة الإمارات، بعد استبعاد الزمالك، لاعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية.
وكشف المجلس أن المباراة الأولى ستكون بين بيراميدز وفيوتشر، وستقام يوم 25 ديسمبر في تمام الخامسة بتوقيت أبوظبي.
أما المباراة الثانية فستجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في نفس اليوم.
وتقام المباراة النهائية، يوم 28 ديسمبر المقبل، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم في تمام الخامسة مساء.
وقرر الاتحاد المصري إقامة كأس السوبر للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق هذا الموسم.
وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري إن الأهلي سيشارك في بطولة السوبر لأنه بطل الدوري وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدوري.
وأشار إلى إن الفريق الرابع فيوتشر باعتباره رابع الدوري الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث.
وتنص اللائحة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في كأس السوبر يُستبعد لمدة موسم واحد مع تغريمه 500 ألف جنيه (16239 دولارًا)، أما في حال الانسحاب فسيتم استبعاده موسمين وتغريمه مليون جنيه وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطابًا بالاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الأخيرة.