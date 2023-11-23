موعد مباريات كأس السوبر المصري في أبوظبي

ويشارك الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي الذي سيقام في دولة الإمارات، بعد استبعاد الزمالك، لاعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية.

وكشف المجلس أن المباراة الأولى ستكون بين بيراميدز وفيوتشر، وستقام يوم 25 ديسمبر في تمام الخامسة بتوقيت أبوظبي.

أما المباراة الثانية فستجمع بين الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في نفس اليوم.

وتقام المباراة النهائية، يوم 28 ديسمبر المقبل، بينما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس اليوم في تمام الخامسة مساء.