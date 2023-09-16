باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس في الدوري الفرنسي

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة أمام ضيفه نادي نيس باريس سان جيرمان، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري الفرنسي.

وفاز نيس على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف في مُقابل هدفين.