باريس سان جيرمان يسقط أمام نيس في الدوري الفرنسي
سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ الهزيمة أمام ضيفه نادي نيس باريس سان جيرمان، خلال مباراة الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ5 من الدوري الفرنسي.
وفاز نيس على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف في مُقابل هدفين.
افتتح تيريم موفي التسجيل لفريق نيس في الدقيقة ا21، ثم أحرز كيليان مبابي هدف التعادل لفريقه وبعدها بـ8 دقائق.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
في الشوط الثاني، عاود الضيوف تقدمهم مرة أخرى عن طريق غايتان لابورد في الدقيقة 53.
وعزز تيريم موفي تقدم نيس بتسجيله الهدف الثالث لفريقه والثاني لهفي الدقيقة 69.
وقلص مبابي النتيجة في الدقيقة 87، وأحرز الهدف الثاني لباريس، ولكنه لم يكن كافيًا لفريق العاصمة ليخسر فريقه نقاط المباراة الثلاث.
بهذا الفوز رفع نيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط.