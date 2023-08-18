شباب الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب دوري أدنوك بالفوز على عجمان.. والعين يتخطى بني ياس (فيديو)
فاز عشرة لاعبين من شباب الأهلي، حامل اللقب، 3-صفر على عجمان، في مستهل مبارياته بدوري أدنوك للمحترفين، اليوم الجمعة.
افتتح حارب عبد الله أهداف شباب الأهلي بعد 13 دقيقة، وقبل ست دقائق من طرد زميله بوجدان بلانيتش.
وأضاف نادر الغندري الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
واختتم البرازيلي إيجور جيسوس أهداف البطل من ركلة جزاء في الدقيقة 67.
ووضع شباب الأهلي أول ثلاث نقاط في جعبته في حملته للدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين.
العين يحوّل تأخره إلى فوز 3-2 على بني ياس
وفي مباراة أخرى، فاز العين 3-2 على بني ياس، في مباراة متقلبة في بداية صعبة لوصيف البطل.
تقدم بني ياس عبر يوسف نياكاتي بعد 23 دقيقة، وتعادل أليخاندرو روميرو (كاكو) الوافد الجديد للعين في الدقيقة 38.
ومنح كوامي أوتون المقدمة للعين صاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وسجل حسين عباس مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، وقلص أحمد أبو ناموس الفارق بعدها بعشر دقائق.
وسجل المهاجم نياكاتي من مدى قريب في مرمى الحارس خالد عيسى، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد شك بوجود تسلل.
وأدرك كاكو التعادل بعد تمريرة عرضية منخفضة من يحيى نادر.
وجعل المدافع أوتون النتيجة 2-1 من تسديدة بعيدة المدى فشل الحارس فهد الظنحاني في التصدي لها، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وكاد كودجو لابا، هداف الموسم الماضي، أن يفتتح سجل أهدافه في الدقيقة 57، لكن الظنحاني حول تسديدته المنخفضة إلى ركلة ركنية.
وبعدها بأربع دقائق وبعد خطأ في التمرير من لاعبي بني ياس، نال كاكو الكرة وسددها مرتفعة من عند حدود منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع من على خط المرمى.
واستمر ضغط العين وانطلق سفيان رحيمي في الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية حولها المدافع عباس بالخطأ في مرماه.
وقلص البديل أبو ناموس الفارق لبني ياس بضربة رأس قوية من ركلة ركنية.