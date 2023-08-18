شباب الأهلي يبدأ الدفاع عن لقب دوري أدنوك بالفوز على عجمان.. والعين يتخطى بني ياس (فيديو)

العين يحوّل تأخره إلى فوز 3-2 على بني ياس

وفي مباراة أخرى، فاز العين 3-2 على بني ياس، في مباراة متقلبة في بداية صعبة لوصيف البطل.

تقدم بني ياس عبر يوسف نياكاتي بعد 23 دقيقة، وتعادل أليخاندرو روميرو (كاكو) الوافد الجديد للعين في الدقيقة 38.

ومنح كوامي أوتون المقدمة للعين صاحب الضيافة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل حسين عباس مدافع بني ياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64، وقلص أحمد أبو ناموس الفارق بعدها بعشر دقائق.

وسجل المهاجم نياكاتي من مدى قريب في مرمى الحارس خالد عيسى، وأكد حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد شك بوجود تسلل.