نادي العين الإماراتي ينعى عميد مشجعيه العم ياسين "أبو عماد"
أصدر نادي العين الإماراتي بيانا رسميا ينعى فيه العم ياسين "أبو عماد" عميد مشجعي الفريق، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وقال نادي العين، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له ومنتسبوه، العم ياسين (أبو عماد)، عميد مشجعي النادي، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
كما نعاه المعلق الرياضي عامر عبدالله المري، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، العم ياسين المشجع العيناوي الشهير توفاه الله اليوم نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل ما أصابه كفارة له وتغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. أبو عماد من أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي".
واشتهر العم ياسين بين أوساط مشجعي نادي العين، وكانت له العديد من الأهازيج التي يرددها مع الجماهير في المدرجات خلال مباريات الفريق بالدوري الإماراتي.