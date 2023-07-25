نادي العين الإماراتي ينعى عميد مشجعيه العم ياسين "أبو عماد"

أصدر نادي العين الإماراتي بيانا رسميا ينعى فيه العم ياسين "أبو عماد" عميد مشجعي الفريق، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقال نادي العين، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى نادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له ومنتسبوه، العم ياسين (أبو عماد)، عميد مشجعي النادي، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".