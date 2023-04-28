كولر: الأهلي لا يشعر بالقلق من جمهور الرجاء
قال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه لا يشعر بالقلق قبل مواجهة مضيفه الرجاء المغربي وسط حضور كبير متوقع للجماهير في الدار البيضاء في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت.
وتفوق الأهلي 2-صفر ذهابا في القاهرة، ورغم المعاناة من بعض الإصابات يعول المدرب السويسري على خبرة فريقه صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب عشر مرات.
وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الأهلي قادر على حسم المواجهات الكبرى بخبرة لاعبيه وهناك حالة تركيز شديدة من أجل التأهل للدور قبل النهائي".
أضاف: "الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير، لكننا لا نشعر بأي قلق وأداء فريقنا يتطور باستمرار وظهر هذا في النتائج الأخيرة".
ويفقد الأهلي جهود لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع رامي ربيعة والمهاجم محمد الضاوي (كريستو)، كما استبعد كولر المهاجم شادي حسين والمدافع أيمن أشرف لأسباب فنية.
وقال محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي إن فريقه متشوق للعب وسط أجواء جماهيرية حماسية في مركب محمد الخامس.
وأبلغ الشناوي الصحفيين "ندرك قوة الرجاء وصعوبة المباراة، نحب الأجواء الجماهيرية ولا نتأثر سلبيا بها، اعتدنا على ذلك ولدينا خبرة التعامل مع هذه الظروف.
وتابع: "لعبت كثيرا في المغرب وأحب هذه الأجواء والجماهير المغربية ويستمتع لاعبو الأهلي بهذه المباريات".
ويلتقي الفائز مع الترجي التونسي أو شبيبة القبائل الجزائري على مقعد في النهائي.