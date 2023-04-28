كولر: الأهلي لا يشعر بالقلق من جمهور الرجاء

وتفوق الأهلي 2-صفر ذهابا في القاهرة، ورغم المعاناة من بعض الإصابات يعول المدرب السويسري على خبرة فريقه صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب عشر مرات.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الأهلي قادر على حسم المواجهات الكبرى بخبرة لاعبيه وهناك حالة تركيز شديدة من أجل التأهل للدور قبل النهائي".

أضاف: "الرجاء منافس قوي ويحظى بجمهور كبير، لكننا لا نشعر بأي قلق وأداء فريقنا يتطور باستمرار وظهر هذا في النتائج الأخيرة".

ويفقد الأهلي جهود لاعب الوسط عمرو السولية والمدافع رامي ربيعة والمهاجم محمد الضاوي (كريستو)، كما استبعد كولر المهاجم شادي حسين والمدافع أيمن أشرف لأسباب فنية.